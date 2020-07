Sanremo, l’Orchestra Sinfonica ringrazia il sindaco Biancheri per la sede al Palafiori

Sanremo. Tutti i professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo vogliono esprimere il proprio sentito grazie al sindaco Alberto Biancheri «per aver creduto nella nostra istituzione consegnandole la prestigiosa sede del Palafiori e per averci prospettato, con l’erogazione del prestito, un futuro più sereno».

«Insieme al Sindaco ringraziano tutto il Consiglio Comunale per le attestazioni di stima nei nostri confronti, il CDA e il suo presidente Livio Emanueli per l’impegno profuso e la direzione artistica per la premura dimostrata» – dicono i professori della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo.