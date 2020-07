Sanremo. L’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle nostre sale, con tutte le precauzioni dovute, gli amici cinefili.

Nella nuova programmazione sono stati inseriti il nuovo film “Tornare” di Cristina Comencini con Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato e Beatrice Grannò e il film “Villetta per ospiti” di Ivano De Matteo con Marco Giallini, Michela Cescon, Bebo Storti.

Programmazione dal 9/07/2020 al 15/07/2020

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Memorie di un assassino” al prezzo di € 7,90. Gli orari sono: 11.00 18.45 23.15

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Favolacce” al prezzo di € 5,50. Gli orari sono: 14.00 16.30 21.00

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Visage Villages” al prezzo di € 3,90. Gli orari sono: 11.30 21.00

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Alla mia piccola Sama” al prezzo di € 3,90 Gli orari sono: 16.00 18.30

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Tornare” al prezzo di € 7,90. Gli orari sono: 11.00 15.30 20, 22.

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” al prezzo di € 3,90 Gli orari sono: 13.00 18.00

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “Burning – L’amore brucia” al prezzo di € 3,90. Gli orari sono: 11.30 17.45 20.00

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “Villetta per ospiti” al prezzo di € 7,90. Gli orari sono: 14.30 22.00

Tornare

Titolo originale: Tornare

Conosciuto anche come:

Nazione: Italia

Anno: 2019

Genere: Thriller

Durata: 107′

Regia: Cristina Comencini

Sito ufficiale:

Cast: Giovanna Mezzogiorno, Vincenzo Amato, Beatrice Grannò, Clelia Rossi Marcelli, Trevor White, Tim Ahern, Astrid Meloni, Alessandro Acampora

Produzione: Lumière & Company, Rai Cinema, MiBACT

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 4 maggio 2020 (on demand), 15 giugno 2020 (cinema)

Trama:

Napoli, anni Novanta. Alice, 40 anni, rientra dall’America dopo una lunga assenza. È morto il padre. Alice si ferma nella casa di famiglia, disabitata: con la sorella hanno deciso di venderla, e occorre svuotarla degli oggetti di una vita, di tante vite? Ma, inaspettatamente, Alice scopre che la casa è abitata da una ragazza giovane e bellissima. Con lei inizia un dialogo intenso, come sembra promettente anche il legame che si crea con Marc, un uomo affascinante e gentile incontrato alla commemorazione del padre. Per Alice si schiude un mondo nuovo, intrigante e pericoloso, che apre squarci sul suo passato e sulla sua esistenza.

Villetta con ospiti

Titolo originale: Villetta con ospiti

Conosciuto anche come:

Nazione: Italia

Anno: 2020

Genere: Drammatico

Durata: 88′

Regia: Ivano De Matteo

Sito ufficiale:

Cast: Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc, Cristina Flutur, Vinicio Marchioni, Bebo

Storti, Monica Billiani, Tiberiu Dobrica

Produzione: Wildside, The Apartment, Vision Distribution

Distribuzione: Academy Two

Data di uscita: 30 gennaio 2020 (cinema)

Trama:

Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir

ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.