Sanremo. L’Ariston partecipa al progetto #iorestoinsala per dare un segnale alla propria clientela, sperando al più presto di accoglierla di persona nelle sale, con tutte le precauzioni dovute.

Per gli amici cinefili, nella nuova programmazione è stato inserito il nuovo film di animazione “Bunuel –nel labirinto delle tartarughe” di Salvador Simó.

Programmazione – dal 16/07/2020 al 22/07/2020

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Memorie di un assassino” al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 11 18.45 23.15

Alla Sala Virtuale Roof 1 verrà trasmesso il film “Favolacce” al prezzo di € 5,50 – Gli orari sono: 14, 16.30, 21

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Visage Villages” al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 11.30, 21

Alla Sala Virtuale Roof 2 verrà trasmesso il film “Bunuel– nel labirinto delle tartarughe” al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 16, 18.30

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “Tornare” al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 11, 15.30, 20 22

Alla Sala Virtuale Roof 3 verrà trasmesso il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 13, 18

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “Burning – L’amore brucia” al prezzo di € 3,90 – Gli orari sono: 11.30, 17.45, 20

Alla Sala Virtuale Roof 4 verrà trasmesso il film “Villetta per ospiti” al prezzo di € 7,90 – Gli orari sono: 14.30, 22

Il nuovo film virtuale

Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe

Titolo originale: Buñuel en el laberinto de las tortugas

Conosciuto anche come:

Nazione: Spagna, Olanda, Germania

Anno: 2018

Genere: Animazione

Durata: 80′

Regia: Salvador Simó

Sito ufficiale: www.bunuelenellaberinto.com

Cast (voci originali): Jorge Usón, Salvador Simó, Pepa Gracia, Rachel Lascar, Fernando Ramos, Luis Enrique de Tomás, Cyril Corral

Produzione: Submarine

Distribuzione: Draka Distribution

Data di uscita: 5 marzo 2020 (cinema)

Trama:

Parigi 1930. Dopo lo scandalo suscitato nella società fascista e clericale dell’epoca, con il suo primo lungometraggio L’âge d’or”, il cinesta Luis Buñuel prende le distanze da Salvador Dalì, con il quale aveva collaborato nei suoi primi lavori e con il quale si era imposto come voce autorevole della cultura surrealista. L’esito infausto del suo film lascia Buñuel senza un soldo ma il suo buon amico, lo scultore Ramón Acín compra un biglietto della lotteria, con la promessa che se avesse vinto avrebbe finanziato il prossimo lavoro del regista. Incredibilmente il biglietto è vincente. Luis e Ramón, partono per realizzare il documentario Las Hurdes.