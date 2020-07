Sanremo, la soprintendenza stoppa la ruota panoramica al Porto Vecchio. Trasferimento a Pian di Nave

Sanremo. Cambio di location in vista per l’annunciata e non ancora realizzata ruota panoramica dell’estate matuziana. Dopo il parere negativo arrivato dalla soprintendenza al Comune che aveva previsto di installare l’attrazione nella zona del Porto Vecchio, ora la giunta comunale ha iniziato una nuova corsa contro il tempo per riuscire a trovare un giostraio, disponibile a installare la ruota nella nuova destinazione dei giardini di Pian di Nave, entro le prossime due settimane.

Stando a quando riferiscono da Palazzo Bellevue, nei prossimi giorni sarà lanciata una manifestazione d’interesse per verificare che ci siano ancora operatori interessati a partecipare a una eventuale gara per l’affidamento del servizio. L’ufficio Attività Produttive conta di poter arrivare a una definizione nel più breve tempo possibile, così da riuscire a centrare l’obiettivo di inaugurare il primo giro panoramico entro ferragosto.