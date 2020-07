Sanremo. E’ tutto pronto per il taglio del nastro ufficiale dei nuovi uffici demografici realizzati all’interno del Palafiori. Stamattina, un ultimo sopralluogo prima dell’inaugurazione prevista per il 10 agosto, è stato fatto dal sindaco Alberto Biancheri, accompagnato da buona parte dei componenti della sua giunta e maggioranza, il presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande, per la minoranza il consigliere Piero Correnti, e che si è tenuto alla presenza del comandante dei carabinieri di Sanremo Mario Boccucci, il comandante della Capitaneria Giorgio Coppola, delle Fiamme Gialle Davide Annese, il commissario Giovanni Santoro e il vescovo Antonio Suetta.

I nuovi uffici che andranno a sostituire quelli ricavati temporaneamente nel piano superiore del mercato annonario di piazza Eroi – che riuniranno Anagrafe, Stato Civile, Cimiteri, Polizia Mortuaria e Elettorale -, si trovano nel corpo principale della struttura di corso Garibaldi, salendo la passerella mobile per andare agli uffici Asl, girando a destra. I lavori sono arrivati a buon termine dopo diversi mesi nei quali si è verificato anche un brusco cambio di ditta appaltatrice in corso d’opera.

“Come sindaco ho visto partire questi lavori e sono felice di annunciare che i nuovi uffici dell’anagrade apriranno il 10 agosto, ha detto Biancheri. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per questo obiettivo”. Grande entusiasmo è stato manifestato anche da parte dell’assessore ai Servizi Sociali Costanza Pireri.