Sanremo, la band Mauro Vero & Doc-G si esibisce al Porto Vecchio

Sanremo. I commercianti di Porto Vecchio insieme al Comune di Sanremo presentano “Sanremo fa musica”.

Questa sera intrattenimento musicale al porto vecchio di Sanremo alle 21 in compagnia della band Mauro Vero & Doc-G che proporranno “Omaggio a Sting e The Police” (repertorio di Sting e The Police rivisitato) oltre a brani nazionali, internazionali e originali composti da Mauro Vero.

Direzione artistica: Simona de Melas. La band è composta da Mauro Vero, voce, chitarre e guitar synth; Mauro Germinario, basso e cori; Andrea Colonna, batteria; Agostino Anselmo, tastiera.

Domani sera la band si esibirà al Grecale Beach di Vallecrosia.