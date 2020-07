Sanremo, Isaia (Lega) firma per un posto in Consiglio «Ringrazio Davide Oddo»

Sanremo. «Entro in consiglio con determinazione e desidero sottolineare i miei ringraziamenti all’avvocato Davide Oddo. In quanto doveroso, per aver verificato e segnalato l’errore nella sostituzione del dimissionario e quindi il mio subentro come era giusto accadesse. Dimostrazione che attenzione e preparazione fanno la differenza»

A dirlo è Stefano Isaia, da ieri consigliere comunale a Palazzo Bellevue nelle fila della Lega, dopo aver firmato ufficialmente per validare la sua carica. Occuperà il posto lasciato vacante da Sergio Tommasini, capogruppo dimissionario di Liguria Popolare.