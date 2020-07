Sanremo. Con una partitella amichevole, che ha visto in campo anche parte dell’aministrazione comunale, è stato inaugurato il campo da calcio “Rino Grammatica”.

Il calcio di inizio, insieme al sindaco Albero Biancheri, è stato dato anche dal campione del mondo Aldair, ex Roma dell’ultimo scudetto capitolino.

di 22 Galleria fotografica Rini grammatica









Foto 2 di 2



Prima del match è stata scoperta una targa in ricordo di Angelo Moroni, “Il mister”, compianta i cona del calcio matuziano. In campo c’era anche su figlio, Massimiliano, insieme al condigliere Luca lombardi, Tonino Bissolotti, l’assessore Alessandro Sindoni, il DS della Sanremese Pino Fava, solo per citarne alcuni.

I lavori di rifacimento, eseguiti dall’impresa Limonta, sono costati 250 mila euro, e sono in gran parte valsi a rifare il manto erboso in sintetico.