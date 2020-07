Sanremo, il gruppo di Ceriana Berben Band si esibisce al Porto Vecchio

Sanremo. I commercianti di piazza Colombo, piazza Bresca-Obelisco e Porto Vecchio, insieme al Comune di Sanremo, ripartiranno con la musica a partire dal 14 luglio e sino a fine agosto. La prima location che farà musica sarà il Porto Vecchio il 14 luglio con il gruppo di Ceriana Berben Band, per continuare ogni martedì e venerdì sul Porto Vecchio ed il mercoledì ed il venerdì in piazza Bresca e piazza Colombo.

Moltissimi i generi musicali che saranno affrontati in queste calde settimane estive: dal pop al jazz, dal cantautorato alle tribut band.

Porto Vecchio

14 luglio BERBEN BAND

17 luglio INNUENDO (Queen tribute band)

21 luglio JOKERS BLUES BAND

24 luglio MAURO VERO & DOC -G

28 luglio THE FIORISTI

31 luglio FRANZISKANI

4 agosto ELECTRO ACOUSTIC TRIO

7 agosto PAN E PUMATA

11 agosto NUOVI SOLIDI (Battisti tribute band)

14 agosto VEDO NERO (Zucchero Tribute Band)

18 agosto THE CU3E

21 agosto MARISA FAGNANI E SILVANO MANCO

Piazza Bresca

15 luglio MARISA FAGNANI E GIANNI MARTINI

17 luglio DJ SET BY QLTURA

22 luglio LINDA BLUMEN

24 luglio UM A ZERO

29 luglio FLEE

31 luglio DUO ONDA

5 agosto MAURO VERO ONE MAN SHOW

7 agosto DJ SET BY QLTURA

12 agosto MARISA FAGNANI E SILVANO MANCO

19 agosto CHARLOT TRIO

21 agosto MH BAND

25 agosto DJ SET BY QLTURA

Piazza Colombo

24 luglio NUOVI SOLIDI (Battisti tribute band)

29 luglio PAN E PUMATA

31 luglio D-SPARSI

5 agosto THE FIORISTI

7 agosto FLED

12 agosto INNUENDO (Queen tibute band)

14 agosto BERBEN BAND

19 agosto MAURO VERO ONE MAN SHOW

21 agosto DJ SET BY QLTURA

La direzione artistica di queste programmazioni è di Simona De Melas che ha voluto esclusivamente gruppi liguri per aiutare e sostenere la musica del proprio territorio molto provata in questo momento per il Covid, ultimo settore a ripartire seppur in maniera ridotta rispetto al resto delle altre attività.