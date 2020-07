Sanremo, i carabinieri non lo trovano a casa: 49enne dai domiciliari finisce in carcere

Sanremo. Nella giornata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia di Sanremo hanno arrestato un 49enne sanremese in ottemperanza all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Imperia in aggravamento alla misura degli arresti domiciliari cui medesimo era sottoposto.

Lo scorso venerdì, i carabinieri che dovevano controllare che l’uomo fosse a casa sua, non sono riusciti a parlargli, ne al citofono ne per telefono.

Il giorno seguente l’arrestato ha dichiarato di essersi addormentato e di non aver sentito l’arrivo dei militari. Nei suoi confronti il Giudice ha disposto l’aggravamento della misura ed il conseguente accompagnamento presso il carcere di Sanremo.