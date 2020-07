Sanremo, i canili comunali rimangono a Enpa e Pluto’s. Affidata la gestione per i prossimi tre anni

Sanremo. Per i prossimi tre anni rimarrà nelle mani di Enpa e di Pluto’s la gestione dei due canili comunali. Il discusso bando europeo che l’amministrazione Biancheri aveva avallato in ossequio alle più recenti normative che impongono una gara d’appalto, è stato affidato in queste ore alle due associazioni cittadine che attualmente gestiscono il servizio.

Il bando, suddiviso in due lotti, ha visto Enpa vincere la gara per il lotto A (a cui aveva partecipato anche Pluto’s), mentre il B è andato direttamente agli attuali gestori della struttura di Poggio, unici ad aver proposto un’offerta. L’affidamento è avvenuto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come voluto dall’assessore competente Lucia Artusi che aveva chiesto agli uffici di modificare il criterio di selezione dei concorrenti per incentivare la qualità del servizio. Una richiesta che era seguita alle proteste, sfociate in consiglio comunale, da parte dei volontari Enpa, i quali che con l’appalto ci sarebbe potuto essere un cambio nella gestione del canile di San Pietro.

Il valore totale messo in campo dal municipio per la gestione superava 1 milione e 200 mila euro, di cui 620 mila per la durata del primo triennio. Cifre confermate per l’accudimento di circa 170 cani e 50 gatti, nonostante l’emergenza che ha comportato un taglio al bilancio del Comune in tutti i settori.

«Siamo contenti che ad aggiudicarsi il bando siano stati i soggetti più competenti. Nonostante il periodo di grande difficoltà economica che stanno affrontando tutti i Comuni, compreso il nostro, a maggio quando abbiamo pubblicato il nuovo bando di gara non abbiamo tolto un solo euro dal capitolato, a testimonianza di quanto l’Amministrazione tenga agli animali e al loro benessere. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto», ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Lucia Artusi.