Sanremo, gli appuntamenti settimanali dell’Orchestra Sinfonica a Villa Ormond proseguono con il soprano Gabriella Costa

Sanremo. Proseguono gli appuntamenti settimanali per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo nell’incantevole location di Villa Ormond. Giovedì 30 luglio alle 21.30 l’orchestra Sinfonica si esibirà diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico e stabile dell’istituzione, e con la partecipazione del soprano Gabriella Costa nel concerto “Una voce per Haendel” con le arie tratte dalle grandi composizioni operistiche di uno degli autori barocchi più popolari, ricche di virtuosismi, sfumature e accenti.

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà come sempre scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

Si ricorda che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra (di cui riportiamo il link www.sinfonicasanremo.it ) e per coloro che visto il tutto esaurito saranno disponibili brevi pillole e sui profili social Facebook e Instagram dell’Orchestra Sinfonica.

Il programma della serata:

Direttore: GIANCARLO DE LORENZO

Soprano: GABRIELLA COSTA

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Semele Aria di Semele “ Endless Pleasure “ Per Soprano e Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Alcina Aria di Morgana “ Tornami a vagheggiar “ Per Soprano e Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Passacaglia in sol min

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Giulio Cesare Aria di Cleopatra “ V’adoro pupille “ Per Soprano e Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Giulio Cesare Aria di Cleopatra “ Piangerò la sorte mia “ Per Soprano e Archi

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Divertimento N° 3 in Fa Maggiore Kv 138 per Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Giulio Cesare Aria di Cleopatra “ Da tempeste il legno infranto “ Per Soprano e Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Da Rinaldo Aria di Almirena “ Lascia ch’io pianga “ Per Soprano e Archi

GEORG FRIEDRIC HÄNDEL

Dal Messiah “ Rejoyce greatly “ Per Soprano e Archi