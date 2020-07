Sanremo, gli appuntamenti estivi della settimana

Sanremo. Si ricordano gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive (Assessorato al turismo):

Mercoledì 15 luglio

– alle 18.30, piazza Bresca: Marisa Fagnani e Gianni Martini (SANREMOFAMUSICA)

– alle 19.30, via Corradi: Manuela, Fulvio & Simone, Acoustic vintage trio (Sanremo Fa Musica)

– alle 20 circa, piazza Eroi (zona statua Siro Carli): Paolo Golini (Sanremo fa Musica)

– alle 20 circa piazza San Siro: dj set (Sanremo fa Musica)

– alle 21, Villa Nobel: Circus Time 2020 “Family Circus” (ass cult OroNero ). Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it

Giovedì 16 luglio

– alle 20 circa, via Piave: Edoardo Cinalski solo Groove Key and Drums (Sanremo fa Musica)

– alle 21.30, Villa Ormond: concerto “Le quattro intramontabili Stagioni” ( Orchestra Sinfonica di Sanremo ). Prenotazioni e ticket: www.sinfonicasanremo.it

– alle 21.30, piazza Santa Brigida: Cinema sotto le Stelle “La donna elettrica” (ass. Pigna Mon Amour )

Da venerdì 17 a domenica 19 luglio, alle 10, specchio acqueo Sanremo: regate veliche cl. Optimist ( Yacht Club Sanremo)

Venerdì 17 luglio

– alle 18.30, piazza Bresca: Dj set by QLtura (Michele Guida & Ivan Mengoni) (Sanremo fa Musica)

– alle 19.30, via Corradi: Um a Zero Trio, Valbilene, Enzo & Riccardo, standard brasiliana, jazz, pop & soul (Sanremo Fa Musica)

– alle 20 circa, piazza S. Siro: Acid jazz, lounge and popular music (Sanremo fa musica)

– alle 20.30, via Gioberti: Quel Duo Lì (Sanremo Fa Musica)

– alle 21, Porto Vecchio: Innuendo, “A Tribute to Queen ” (Queen Tribute band) (Sanremo fa Musica)

Sabato 18 luglio

– alle 20.30, via Gioberti: Fat Cat Hackett (Sanremo Fa Musica)

– alle 21, Villa Ormond: Serata per Dodo Goya, concerto “Scott Hamilton Quintet” (soc coop Dem’Art ) Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it

Domenica 19 luglio

– alle 21.30, Villa Ormond: “Pillole di Musical” (soc coop Dem’Art , Compagnia Musical I Love You). Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it.

