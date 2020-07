Sanremo, gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive

Sanremo. Si ricordano gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive dell’Assessorato al turismo e degli intrattenimenti organizzati in collaborazione con gli esercenti di Sanremo:

Da martedì 21 a giovedì 23 luglio: alle 10, specchio acqueo Sanremo: regate veliche cl. 420 ( Yacht Club Sanremo )

Martedì 21

– ore 19.30, via Corradi: Con-fusi trio, Davide, Enzo & Silvano, standar jazz (Sanremo Fa Musica)

– ore 21, Porto Vecchio: Jokers Blues Band (Sanremo fa Musica)

– ore 21, Villa Nobel: “Tutti all’Arrembaggio… Pirati”, spettacolo per bambini” (Teatro dei Mille Colori).

– ore 21.30, Villa Ormond: concerto “Vincenzo Zitello Trio” (Unogas Energia)

Mercoledì 22

– ore 18.30, piazza Bresca: Linda Blumen (Sanremo fa Musica)

– ore 20 circa, piazza San Siro: djset (Sanremo fa Musica)

– ore 21, Villa Nobel: circus time 2020 “Le Cirque du Chef” (ass. OroNero)

Giovedì 23

– ore 20 circa, via Piave: Mauro Vero Guitar and Grooves Action popular musica (Sanremo fa musica)

– ore 20 circa, piazza Eroi (zona statua Siro Carli): Radioacoustic (Sanremo fa Musica)

– ore 21.30, Villa Ormond: concerto “… Ma i Beatles conoscevano Telemann?” (Orchestra Sinfonica Sanremo)

– ore 21.30, piazza S. Brigida: cinema sotto le stelle “Room” (ass. Pigna Mon Amour)

Venerdì 24 luglio

– ore 18.30, via Corradi: James Falco, dj set (Sanremo fa Musica)

– ore 18.30, piazza Bresca: dj set by Qltura w/ Michele Guida (Sanremo fa Musica)

– ore 20, piazza San Siro: Pan Pumata, duo acustico (Sanremo fa Musica)

– ore 20.30, via Gioberti: Soul Engine (Sanremo fa Musica)

– ore 21, Porto Vecchio: Mauro Vero & Doc – G (Sanremo fa Musica)

– ore 21, piazza Colombo: Nuovi Solidi, Battisti tribute band (Sanremo fa Musica)

– ore 21, Villa Nobel: musical per bambini “Alice nel Paese delle Meraviglie” (Unogas Energia)

– ore 21.30, Villa Ormond: concerto “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori – Note Libere” (ass. Note Libere)

Sabato 25 luglio

– ore 21, Villa Ormond: “Alice nel paese delle meraviglie”, musical per bambini (Unogas Energia)

Domenica 26 luglio

– ore 20.30, via Gioberti: The Brilliant Tina Linettis (Sanremo fa Musica)

– ore 21.30, Villa Ormond: spettacolo teatrale “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di e con Andrea Scanzi (Fondazione IIHL/ Un’Estate in Villa)

Da martedì 21 lgulio a

– ore 21, Villa Nobel: celebrazioni Gianni Rodari, spettacolo per bambini “Favole in Piazza” (Compagnia Teatrale I Cattivi di Cuore)

– ore 21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

– ore 21.30, Villa Ormond: concerto lirico “Scene e arie d’Opera” (Dem’Art – Ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo)

Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it

Prenotazioni e ticket concerti Orchestra Sinfonica: www.sinfonicasanremo.it