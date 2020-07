Sanremo, gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive

Sanremo. Ecco gli appuntamenti della settimana del calendario manifestazioni estive dell’Assessorato al turismo e degli intrattenimenti organizzati in collaborazione con gli esercenti:

Martedì 28 luglio

ore 19.30, via Corradi: Mh band (Chiara, Alessandro & Simone) pop radiofonico riarrangiato (Sanremo fa Musica)

21, Villa Nobel: spettacolo per bambini, “Metti una sera…un Mago su un palco” (Teatro dei Mille Colori)

21, porto Vecchio: The Fioristi (Sanremo fa Musica)

21.30, Villa Ormond: concerto “Piper’s Night Trio” con Fabio Rinaudo, Claudio De Angeli e Luca Rapazzini (Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa)

21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Mercoledì 29 luglio

ore 18.30, piazza Bresca: Flee (Sanremo fa Musica)

20, piazza San Siro: djset (Sanremo fa Musica)

21, Villa Nobel: Circus Time 2020 “Il Magico mondo del Circo” (associazione OroNero)

21, piazza Colombo: Pan e Pumata (Sanremo fa Musica)

21.30, piazza Borea d’Olmo: “Cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Giovedì 30 luglio

20 circa, via Piave: Manuela Gaslini e Riccardo Sasso, duo piano e voce (Sanremo fa Musica)

20 circa, piazza Eroi (zona Siro Carli): Trio live (Sanremo fa Musica)

21.30, Villa Ormond: concerto “Una Voce per Haendel” (Orchestra Sinfonica di Sanremo)

21.30, piazza Santa Brigida: Cinema sotto le Stelle “Shoplifters” (ass.ne Pigna Mon Amour)

Venerdì 31 luglio

18.30, piazza Bresca: Duo Onda (Sanremo fa Musica)

19.30, via Corradi: Nossa trio, Valbilene, Marisa & Silvano, brasiliano, pop, cantautorato (Sanremo fa Musica)

20 circa, piazza San Siro: Berben band, musica d’autore in versione allegra (Sanremo fa Musica)

20.30, via Gioberti: Elettroacustic circus (Sanremo fa Musica)

21, porto Vecchio: Franziskani (Sanremo fa Musica)

21, piazza Colombo: D-Sparsi (Sanremo fa Musica)

ore 21.30, Villa Ormond: concerto “Beatrice Antolini” (ass.ne Fare Musica)

Sabato 1° agosto

ore 21.30, Villa Ormond: vetrina rassegna “Bravo Jazz” con Fabio Giachino Trio e Miki and The Red Rockets (ass.ne Fare Musica / Dem’Art)

Domenica 2 agosto

ore 20.30, via Gioberti: Jazz in Quartet (Sanremo fa Musica)

21, Villa Ormond, concerto “Il Tenco Ascolta” (Club Tenco)

Lunedì 3 agosto

ore 21, Villa Nobel: spettacolo per bambini “I Sogni son Desideri” (Teatro dei Mille Colori)

21.30, piazza Borea d’Olmo: cinema all’aperto” (Ariston Sanremo)

Prenotazioni e ticket: www.sanremo2020.eventbrite.it. Prenotazioni e ticket concerti Orchestra Sinfonica: www.sinfonicasanremo.it