Sanremo, Gimmy cerca casa: qualcuno vuole adottarlo?

Sanremo. Il cane Gimmy cerca casa. É una taglia media contenuta piccola e pesa circa 11 kg.

«Vogliamo darti una famiglia al posto del canile, vogliamo darti amore al posto del box, vogliamo tutto il meglio per te. Vogliamo poterti presto sussurrare buona vita, piano, sottovoce, per non svegliarti da un sogno che possa essere la tua realtà», scrivono i volontari.

Gimmy è visibile a Coldirodi, Sanremo, per informazioni contattare Valeria al numero 3397080091.