Sanremo, gettano rifiuti dove non si può. Inquadrati dalle telecamere

Sanremo. La maggior parte della cittadinanza sanremese sembra essere ligia nel seguire le regole della raccolta differenziata. Ma, si sa, purtroppo c’è sempre qualche incivile che lascia i rifiuti un po’ dove gli pare.

In questo caso però, gli incivili son ben più di uno e agiscono anche in pieno centro. Come si vede dai filmati che vi proponiamo (già consegnati dall’autore a municipale ed Amaie energia) diverse persone gettano l’immondizia in via Canessa, davanti ad un’attività commerciale, forse nello spazio di raccolta riservato a questa, ma non certo a loro.

Ci sono altri video girati anche di giorno che, secondo quanto abbiamo visto, testimoniano che anche alla luce del giorno la situazione non cambia. E i punti di raccolta “fai da te” sono altri, sempre nei pressi dei negozi.