Sanremo. Sono accusati di aver messo a segno almeno due furti di orologi di valore in altrettante gioiellerie italiane, i due uomini e una donna, di nazionalità romena, per i quali è stato disposto un fermo di pg. Intercettati ieri nei pressi del forte di Santa Tecla dalle forze dell’ordine, i tre erano a bordo di un suv Volkswagen Touareg con targa inglese, posto sotto sequestro dagli inquirenti. Così come sono stati sequestrati i preziosi trovati in possesso dei tre.

Sul caso indaga squadra mobile di Imperia.