Sanremo. E’ esplosa questa mattina all’alba una condotta dell’acquedotto che transita sotto il manto stradale di via Magnolie, a pochi passi dalla sede distaccata del liceo Cassini.

Sul posto sono già operativi i tecnici di Amaie per le riparazioni del caso. Lievi disagi per i condomini della zona che per raggiungere il centro cittadino devono, momentaneamente, oltrepassare un “fiume d’acqua” che si sta riversando fino ai limiti dell’Aurelia. Al momento l’erogazione del servizio è garantita, ma non si esclude che i tecnici possano ricorrere a una temporanea sospensione per riparare più velocemente il guasto.