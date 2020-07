Sanremo eccellenza della gestione dell’emergenza Covid, il riconoscimento dal Forum delle pubbliche amministrazioni

Sanremo eccellenza ed esempio a livello nazionale nella gestione dell’emergenza coronavirus. A tributare questo riconoscimento è stato il Forum della Pubblica Amministrazione, organizzato dal Ministero del Lavoro e dall’Anci (associazione nazionale comuni italiani), che si è tenuto ieri in videoconferenza.

Le politiche messe in campo soprattutto sotto il profilo dei servizi sociali, coordinati dall’assessore Costanza Pireri, hanno fatto distinguere, per le sue buone pratiche, Palazzo Bellevue nell’intera provincia di Imperia e in tutta la Liguria. In particolare, Sanremo è risultato essere l’unico comune dell’Imperiese inserito nella “lista” delle città che hanno messo in campo i migliori strumenti per andare incontro alle fasce deboli e ai soggetti più esposti agli effetti della pandemia.

Presi a esempio sono stati i servizi relativi all’apertura quasi immediata di un numero verde dedicato agli anziani, attraverso il quale essi potessero ottenere informazioni utili sull’emergenza, la distribuzione dei buoni mensa affiancata all’attività dell’Emporio solidale che ha permesso di garantire una sussistenza minima a circa un migliaio di persone quotidianamente. Ancora, il bando per il sostegno agli affitti per quelle famiglie in difficoltà (anche se a Sanremo i fondi messi a disposizione della Regione non sono stati erogati per intero, causa un numero di domande limitato) e l’apertura del Centro operativo comunale presso il Palafiori, trasformato da regia di controllo delle emergenze meteorologiche a punto di riferimento per le azioni di contrasto ai contagi.

A questo riconoscimento si aggiunge quello unanime per l’operato dei sanitari dell’ospedale Borea, convertito a nosocomio provinciale per la cura del Covid-19.