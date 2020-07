Sanremo, doppio intervento lampo del Comune. I cittadini ringraziano

Sanremo. Duplice intervento lampo del Comune per due episodi relativi a difetti della segnaletica orizzontale, rispettivamente ai Tre Ponti e in via Padre Semeria, segnalati dai lettori e risolti velocemente. I cittadini scrivono per ringraziare l’amministrazione comunale, in particolare l’assessore alla Viabilità e Lavori Pubblici Massimo Donzella.

Il primo episodio, quello dei Tre Ponti, riguardava dei recenti lavori di rifacimento delle strisce pedonali che malauguratamente erano state tracciate in un punto sbagliato della carreggiata. La foto del lavoro, eseguito a regola d’arte ma in un punto errato, aveva generato ironia sul web: il passaggio pedonale, infatti, portava dal marciapiede lato mare contro un muro. I ringraziamenti li fa Pasquale De Rosa, portavoce di alcuni residenti della zona in questione: «Scriviamo per ringraziare dei lavori fatti su strada Tre Ponti, in merito alla correzione della segnaletica stradale orizzontale delle strisce pedonali. L’appello rivolto all’assessore Massimo Donzella, tramite il vostro giornale, ha avuto in breve tempo riscontro positivo. Pertanto cogliamo l’occasione per ringraziare l’assessore e gli uffici comunali, ora è possibile attraversare la strada in sicurezza».

L’altro caso riguardava il degrado della vecchia segnaletica orizzontale in via Padre Semeria, rifatta ex novo da pochi giorni. «Scrivo per ringraziare gli uffici comunali e l’assessore Donzella per i lavori della segnaletica stradale eseguiti in Via Padre Semeria. Tramite le nuove strisce pedonali disegnate di recente, ora è possibile attraversare la strada in sicurezza con i bambini, su asfalto nuovo», spiega un residente della zona Alberto Savona.