Sanremo, diploma di scuola media: uno studente del Cpia sostiene esame in diretta dalla Guinea

Sanremo. In questi giorni che vedono, con la fine degli esami di maturità, il termine di un anno scolastico quanto mai anomalo e tormentato, ci occupiamo di una realtà scolastica, forse poco conosciuta da molti, ma che riveste una grande importanza per la città.

Il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti (C.P.I.A.) è la scuola statale che si occupa sia della integrazione degli stranieri, con corsi di lingua italiana a tutti i livelli, sia dell’innalzamento del livello di istruzione di tutta la cittadinanza adulta, con corsi di licenza media, del primo biennio della scuola superiore, corsi di lingue straniere ed altro.

Parliamo con il professor Franco Monti, coordinatore del CPIA a Sanremo, che da 35 anni si occupa dell’istruzione degli adulti a Sanremo: «In questo anno così problematico per la scuola, i docenti C.P.I.A. di tutta la

provincia sono riusciti a consentire a tutti gli iscritti di portare a termine soprattutto il percorso che porta alla Licenza Media (ora, in linguaggio tecnico, Diploma di Istruzione secondaria di primo grado), raggiungimento importante anche per il mondo del lavoro.

Nonostante l’assoluta novità dell’emergenza, la scuola si è subito attivata per non perdere i contatti con gli iscritti, e per seguirli a distanza in un percorso che ha permesso di raggiungere la sospirata licenza a ben 18 persone. Sono state utilizzate tutte le risorse disponibili alla scuola, tramite videoconferenze, compiti ed esercizi a distanza, gruppi di social network ed altro. L’istituzione è riuscita a supportare docenti e studenti, fino a fornire materiale

informatico a studenti che non lo possedevano, attraverso la consegna fisica effettuata dalla Protezione civile.

Dobbiamo ringraziare per questo ottimo risultato la disponibilità e l’intraprendenza di tutto il personale e della dirigente scolastica, professoressa Rosaria Scotti. La dirigente, di prima nomina e proveniente da un prestigioso Liceo Artistico di Napoli, si era trovata già, al suo arrivo a settembre, alle prese con l’inagibilità del

plesso Pascoli di Sanremo, sede storica della scuola. Risolta la prima grave emergenza, grazie alla collaborazione del Comune di Sanremo, che ha concesso parzialmente la sede di Villa Meglia in corso Cavallotti, si è trovata ad affrontare una nuova crisi, assolutamente senza precedenti e per la quale nessuno era minimamente preparato.

I risultati, nel limite della scuola a distanza, sono stati ottimi: uno studente è stato seguito e poi ascoltato e valutato in diretta dalla Guinea (Africa Occidentale): lo studente, guineano da anni in Italia e regolarmente occupato, era partito con uno degli ultimi voli per l’Africa subito prima del lockdown. La sua breve visita alla famiglia, si è poi protratta per mesi a causa della chiusura per coronavirus.

Il C.P.I.A. si è subito attivato per non fargli perdere l’anno, anche se i contatti con la Guinea sono tutt’altro che semplici: difficoltà tecniche di ogni genere e scarsa qualità di connessione hanno fatto preferire l’uso dell’e-mail ad altri tipi di collegamento.

Si è comunque riusciti ad ascoltare e valutare il lavoro finale dello studente con un avventuroso collegamento in diretta, utilizzando contemporaneamente il cellulare ed il collegamento PC in videoconferenza. Il risultato è stato positivo, ed ora lo studente, quando riuscirà a ritornare, ha la speranza di migliorare la sua condizione di lavoro grazie al titolo di studio ampiamente meritato, come del resto per tutti i suoi compagni di corso, italiani e

stranieri».

Anche se orgogliosi dei risultati ottenuti, gli insegnanti si augurano di non dover più ricorrere alla didattica a distanza, ma di accogliere in presenza le nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2020/21 nella sede di Villa Meglia.

Si ricorda che la stessa scuola C.P.I.A. ha sede anche a Imperia e a Ventimiglia: per informazioni, visitate il sito www.cpaimperia.edu.it it o telefonate allo 0183.96.99.09 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9:30 alle 13:30.