Sanremo. La panetteria “Enea Sardenaira” di via Lamarmora è stata chiusa per quindici giorni dopo che un dipendente di 62 anni è risultato positivo al Covid-19. A disporre la temporanea chiusura dell’attività è stato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl. Il titolare dovrà inoltre sanificare i locali, mentre gli altri tre dipendenti, a stretto contatto con il 62enne, sono in isolamento domiciliare obbligatorio.

Per i clienti della panetteria non è invece prevista nessuna restrizione né indicazione dal punto di vista sanitario. Si legge in una nota diramata dall’Asl: «Come da protocollo condiviso con Alisa e Regione Liguria, infatti, la permanenza nei locali di norma è inferiore ai 15 minuti e i dipendenti dell’attività erano dotati di dispositivi di protezione individuale».