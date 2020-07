Sanremo, corso di formazione gratuito per nuovi commissari percorso rally

Sanremo. L’Associazione Ufficiali di Gara “Adolfo Rava” di Sanremo, è stata costituita nel 2000 per volontà di alcuni Commissari di Percorso per cercare di aggregare e migliorare il lavoro svolto nell’organizzazione negli anni del Rally Mondiale di Sanremo.

L’Associazione ad oggi conta di una quarantina di associati tutti con licenza ACI-Sport rilasciata dopo un corso di formazione. Al proprio interno vi sono Commissari Sportivi regionali, Commissari di percorso, Capi Posto e Capi Prova.

«Il nostro lavoro si svolge prettamente sui campi di gara nei rally di ogni categoria dal Mondiale in Sardegna alle Ronde provinciale passando dal Campionato Italiano Rally al Campionate Europeo. L’Associazione vorrebbe trasmettere la passione per questo sport anche ad altre persone che volessero avvicinarsi ai Rally in particolare, ma al mondo del motorismo in generale.

E’ per questo che stiamo cercando persone per poter organizzare, per il periodo novembre-dicembre 2020 un corso di formazione gratuito per commissari di percorso che si terrà a Sanremo presso la nostra sede. Siete interessati? Avete passione per il Motorismo in generale? Contattateci via mail o telefonicamente per dare la vostra disponibilità a frequentare il corso. Ovviamente il corso è legato al numero di richieste di partecipazione» – affermano gli organizzatori.

Per informazioni contattare: Mileto Francesco 335-8536560 – Scardeoni Stefano 348-7984272

e-mail: augsanremo@libero.it.