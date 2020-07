Sanremo, Consiglio (FdI): «Prosegue campagna di tesseramento 2020 e raccolta firme per mandare a casa il Governo Conte»

Sanremo. Sabato 1 e sabato 8 agosto Fratelli d’Italia sarà presente con un gazebo in piazza Colombo a Sanremo dalla 9 alle 13.

«Fratelli d’Italia Sanremo – annuncia il portavoce Antonino Consiglio – scenderà nuovamente in piazza per continuare la promozione della campagna di tesseramento 2020 e la raccolta firme contro il Governo giallorosso e chiedere subito le elezioni.

Già con il primo gazebo abbiamo registrato una forte partecipazione da parte della cittadinanza a questa iniziativa: sono state, infatti, raccolte più di 400 firme per mandare a casa Conte ed il suo esecutivo e tanti sono stati coloro che si sono avvicinati a Fratelli d’Italia chiedendo di essere iscritti.

Questo è un segno che anche nel nostro territorio, come a livello nazionale, continua a crescere il consenso al partito di Fratelli d’Italia, da sempre coerente nelle sue proposte sulla sicurezza, sul lavoro e sulla famiglia, tanto più in questo ultimi mesi – conclude Consiglio – in cui ha portato avanti con forza la sua lotta contro il governo giallorosso per la cattiva gestione dell’emergenza coronavirus e, argomento proprio di questi giorni, per la deplorevole gestione dei flussi migratori».