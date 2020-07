Sanremo, Consiglio comunale: nove punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il Consiglio comunale è convocato in via d’urgenza, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno martedì 14 luglio 2020, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) surroga del consigliere dimissionario signor Sergio Tommasini con il consigliere Stefano Isaia. (immediatamente esecutiva) prop. n. 49/2020

2) interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

3) approvazione verbali sedute precedenti: dal n. 16 al n. 19

del 22.05.2020 e dal n. 20 al n. 28 del 09.06.2020.

4) settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne Casino s.p.a. modifica della denominazione sociale di cui all’art. 1 dello statuto sociale – approvazione (immediatamente eseguibile) prop. n. 40/2020

5) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia resid pubblica – pat accertamento delle terre di uso civico nel territorio del Comune di Sanremo. Richiesta autorizzazione regionale per sdemanializzazione terreni gravati da usi civici. Revisione elenchi di cui alla delibera di c.c. n. 98 del 22.11.2012. prop. n. 41/2020

6) settore servizi alle imprese, al territorio e sviluppo sostenibile – servizio edilizia resid pubblica – pat acquisto aree di proprietà dello stato, ubicate in valle Armea, interessate da porzione del sedime del complesso denominato mercato dei fiori. Prop. n. 43/2020

7) settore segretario generale -– servizio segreteria e organi istituzionali individuazione organismo collegiale indispensabile ex art.96 del t.u.e.l. di cui al d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. (immediatamente eseguibile) prop. n. 42/2020

8) settore segretario generale – servizio segreteria e organi istituzionali partecipazione del comune di Sanremo in qualità di socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – mobilità sostenibile Liguria artemisia – approvazione schemi di atto costitutivo e di statuto. (immediatamente eseguibile) prop. n. 50/2020

9) settore lavori pubblici, fondi europei ed espropri – servizio manutenzione immobili e progettazione riconoscimento debito fuori bilancio per interventi di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza degli impianti sportivi pista d’atletica e campo da baseball di 15.307,69 – revoca dcc n. 28 del 09.06.2020 (immediatamente eseguibile) prop. n. 46/2020.