Sanremo. Un bel gruppetto di soci e simpatizzanti dell’Associazione SIDEF (Società italiana dei francesisti) operante a Sanremo, si sono riuniti nel pomeriggio di giovedì 16 luglio, con la presidente Graziella Ferrari nel

déhor del bar di piazza Borea d’Olmo per ascoltare un’interessante conferenza “en plein air” del dottor Julien Simonpieri sulla “Storia del Cinema francese”.

«Nato dal connubio tecnologico tra fotografia ed elettricità, il cinema – ha ricordato Simonpieri – è divenuto anche in Francia capostipite dei mezzi audiovisivi ed erede del teatro, diventando rapidamente spettacolo popolare e mezzo di crescita culturale e propaganda. Vale la pena ricordare che come spettacolo popolare il cinema nacque il 28-12-1895 quando i fratelli Louis e Auguste Lumière organizzarono una proiezione pubblica dei loro brevi film

presso il Gran Cafè sul boulevard des Capucines a Parigi, suscitando a sorpresa, curiosità e attenzione».

Esaminando il cinema europeo fra le due guerre mondiali Julien ha evidenziato le novità introdotte con il sonoro e l’importanza del genio di alcuni registi tra i quali Marcel Carnè autore con Jacques Prèvert del realismo poetico “Il fronte del porto”1938 e “Alba tragica” 1939 nonché Jean Renoir molto attivo sino agli anni ’60; indimenticabili attori Jean Gabin, Fernandel, Louis de Funès…; con l’ausilio di immagini sul “tablet” portatile i presenti potuto vedere in

azione ed ascoltare la voce di alcuni attori impegnati in scene da film in bianco e nero.

Il prossimo rendez-vous per gli appassionati della 10a Musa è previsto nello stesso locale di Sanremo giovedì 23 luglio alle 17,30. Per contatti tel. al 3397471308 o via email a sidef.sanremo@gmail.com.

(Foto réportage di Eduardo Raneri)