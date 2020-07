Sanremo, concerto dell’Orchestra Sinfonica a Villa Ormond

Sanremo. Ritorna l’appuntamento settimanale per l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, giovedì 23 luglio alle 21.30 nella splendida cornice di Villa Ormond con il concerto: “ … Ma i Beatles conoscevano Telemann? “. Direttore e Viola Solista: Danilo Rossi.

«Quando il ritmo si mischia con l’espressione, in quel momento succede un miracolo. Ecco perché ci piace pensare che lo stesso principio abbia ispirato Telemann stupendo compositore barocco che per primo ha valorizzato la viola con un bellissimo concerto, Britten, straordinario interprete del ‘900 che tocca momenti espressivi altissimi nella sua Simphony e i Beatles. Proprio i Beatles e la poesia di alcuni brani, riarrangiati in stile di Ravel o di Broadway o di Piazzolla, ridanno all’espressione del quartetto di Liverpool una vitalità nuova. E infine la sorpresa ancora più ardita: I Pink Floyd. Un caleidoscopio di emozioni che coprono tre secoli e che si rinnovano ma non muoiono, come l’arte. Perché l’arte è vita!» – spiega.

BENJAMIN BRITTEN

SIMPLE SYMPHONY Op. 4 per Archi

1) Boisterous Bourrée (Allegro ritmico)

2) Playfull Pizzicato (Presto possibile pizzicato sempre)

3) Sentimental Sarabande (Poco lento e pesante)

4) Frolicsome Finale (Prestissimo con fuoco)

GEORG PHILIPP TELEMANN

Concerto in Sol Maggiore per Viola e Orchestra

1) Largo

2) Allegro

3) Andante

4) Presto

JOHN LENNON / PAUL Mc CARTNEY

Suite per Viola e Orchestra

L’ingresso al parco, come da disposizioni ministeriali in termini di sicurezza, verrà scaglionato a gruppi, a distanza di orari predefiniti e comunicati a tutti coloro che avranno effettuato la prenotazione on line e che rientreranno nel numero massimo consentito.

Si ricorda che i concerti sono tutti a ingresso totalmente gratuito, ma per i quali è obbligatoria la prenotazione on line attraverso il sito ufficiale dell’Orchestra (di cui si riporta il link www.sinfonicasanremo.it ).