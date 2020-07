Sanremo. Una donna di circa 55 anni, abitante in provincia di Imperia, è stata trasportata al Borea di Sanremo in codice rosso di massima gravità dopo essere stata colta da malore mentre si trovava nello specchio acqueo antistante i bagni Fontana a Sanremo.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stato il bagnino dello stabilimento, che si è tuffato in acqua, ha recuperato la donna e l’ha portata a riva, dove ha iniziato a praticarle il massaggio cardiaco.

Sul posto, nel frattempo, è arrivato il personale sanitario del 118, insieme a un equipaggio di Ospedaletti Emergenza e ai militari della guardia costiera.