Sanremo, chiede l’elemosina sfruttando un pappagallino: denunciato dalla polizia

Sanremo. Molestava i passanti, chiedendo insistentemente l’elemosina. E lo faceva sfruttando un piccolo pappagallo, tra l’altro di una razza molto delicata, per suscitare nelle persone un sentimento compassionevole che le avrebbe “convinte” a dargli dei soldi. Un uomo di 54 anni, di origini campane, è stato denunciato in stato di libertà dalla polizia per i reati di accattonaggio e per maltrattamento di animali. Gli agenti hanno sequestrato il pappagallino che teneva con lui e lo hanno affidato alla Lega Italiana Protezione Uccelli.