Sanremo, calendario estivo con piú di 80 eventi in sicurezza. Location uniche

Sanremo. L’estate nella Cittá dei Fiori parte con oltre 80 eventi in sicurezza: musica e teatro nelle ville, sport, cultura, cinema all ’aperto, prodotti tipici.

«E’ stato un grande lavoro, uno sforzo importante per offrire alla nostra città un calendario che conta più di 80 eventi in sicurezza, di cui oltre 15 dedicati alle famiglie. Una programmazione certamente differente rispetto a quanto proposto sino ad oggi ma che assicura spensieratezza e divertimento.

L’organizzazione di così tanti appuntamenti è stata possibile grazie al lavoro degli uffici comunali e del Tavolo del Turismo, delle associazioni di categoria, nonché al coinvolgimento del tessuto cittadino, delle diverse realtà associative e turistico-commercìali, dell’imprenditoria privata».

Così l‘assessore al Turismo Alessandro Sindoni presenta il calendario estivo 2020 che affianca e completa la forte campagna di promozione dedicata alla creazione e promozione del nuovo brand, all’attività di social media management declinata sui canali social più importanti, nonché alle due distinte campagne di video advertising.

«A Sanremo quest’estate è possibile vivere tante esperienze continua Sindoni -, ad esempio quelle sportive, culturali, enogastronomiche, senza dimenticare il relax sulle spiagge, l0 shopping e, naturalmente, la musica e l’intrattenimento che arricchiscono il concept del benessere caratteristico della città. Ai nostri cittadini e ai turisti che verranno a Sanremo, l’augurio di trascorrere una serena vacanza».

Gli appuntamenti che prevedono prenotazione obbligatoria: eventi estivi a Villa Ormond e Villa Nobel (non concerti dell’Orchestra Sinfonica): prenotazione obbligatoria esclusivamente su www.sanrem02020.eventbrite.it. Informazioni: mail sanrem02020@nidodiragno.it; telefono/WhatsApp dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, 30). Coop. CMC + 39 393 875 36 37. Eventi Orchestra Sinfonica attraverso il sito dell’Orchestra www.sinfonicasanremo.it

Villa Ormond: “Un’Estate in Villa”: 9. 26, 28 luglio; l3 agosto (IIDU, Fondazione Villa Om10nd.). Programma: 9 luglio. “Aguilar. Rota e Morricone: ricomincio da…!re“. direttore maestro Vilo Clemente; 26 luglio: “E pensare che C’era Giorgio Gaber“ (di e con Andrea Scan/i); martedì 28 luglio: “Piper’s Night Trio” con Fabio Rinaudo, Claudio [)e Angeli e Luca Rapauinì; giovedì 13 agosto: “Universo Mia“, direttore macslro Roberto Molinelli, vocalist Vanessa C hiappa Estate in Villa con Uno Gas Energia, rassegna musicale: 11, 21 luglio; 8, 28 agosto (Uno Gas Energia). Programma: l l luglio “Tullio De Piscopo Quintet”; 2| luglio “Vincenzo Zilello Trio”; 8 agosto “Dica 33” con Vittorio De Scalzi e Zap Mangusta; 28 agosto “Paolo Fresu”

Rassegna Nini Sappia: 12 luglio (Compagnia Stabile Città di Sanremo). Programma: commedia dialettale “Ina Man De Giancu”, commedia in tre atti di Fabrizio Deuamanti; traduzione, adattamento, regia di Anna Blangetti Stagione estiva 2020: 16, 23, 30 luglio; 6, 20, 27 agosto; 3,10 settembre (Orchestra Sinfonica Sanremo). Programma: 16 luglio: “Le quattro intramontabili stagioni”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, violino Ksenia Milas; 23 luglio: “Ma i Beatles conoscevano Telemann?”, direttore e viola solista maestro Danilo Rossi; 30 luglio: “Una voce per Haendel”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, soprano Gabriella Costa; 6 agosto: “Musical: Musica per Sognare”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, vocalista Clarissa Vichi; 20 agosto: “Da Tenco a Mina via Battisti”, direttore maestro Roberto Molinelli, soprano Gabriella Costa; 27 agosto: “Piazzolla: aspettando l’anniversario”, direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, bandoneon Cesare Chiacchiaretta; 3 settembre: “Johann Sebastian Bach Classico e Jazz” direttore maestro Giancarlo De Lorenzo, violino Ettore Pellegrino; 10 settembre: “Un arrivederci con i fiati”, direttore maestro Giovanni Pompeo

Concerto per Dodo Goya: 18 luglio (Soc. Coop. Dem’Art). Programma: sarà presente l’artista americano Scott Hamilton, considerato uno dei migliori sassofonisti di jazz mainstream al mondo, con il suo gruppo. Tutti musicisti che più volte hanno suonato e collaborato con Dodo Goya. Ingresso ad offerta libera devoluto all’associazione Famiglie Sindrome di Dravet.

Musical I Love You: 19 luglio; 15 agosto (Soc. Coop. Dem’Art in collaborazione con la compagnia “Musical 1 Love You”). Programma: “Pillole in musica!” con l’esecuzione di brani tratti dai film musicali più famosi in forma solista, duetti e terzetti tra cui “We will rock you”, “Rocky horror show”, “The lion king”, “Jesus Christ Superstar”, “Pinocchio”, “Moulin Rouge”, “Mamma Mia”; l5 agosto: “Perché Sanremo è Sanremo”, tributo al Festival di Sanremo.

Concerti musica lirica: 27 luglio, 16 agosto (Soc. Coop. Dcm’An). Programma: 27 luglio, “Scene e arie d’Opera”, concerto lirico con solisti e ensemble orchestrale: è un viaggio attraverso le arie più belle dell’opera italiana e straniera che ancora oggi riescono ad emozionare generazioni di appassionati; soprano Fiorella Di Luca e Elisa Balbo, mezzosoprano Teresa Romano, direttore Cesare Depaulis; 16 agosto, “Gran galà dell ‘Operetla”: due solisti accompagnati da un ensemble orchestrale si esibiranno in un vasto repertorio di brani e scene tratti dalle operette più amate: “La vedova allegra”, “Al Cavallino Bianco”, “Cin ci là”, in un percorso che farà rivivere la solisticata atmosfera della Belle Époque. Soprano Fiorella Di Luca, direttore Cesare Depaulis, voce recitante a cura di Sanremo Lirica

Concerto “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori”: 24 luglio (Associazione Note Libere, Giovane Orchestra delle Riviera dei Fiori), protagonisti gli archi e le tastiere dell’orchestra Note Libere con l’esecuzione di brani di Vivaldi, Jenkins, Vallone, Sainl-Saéns, Trotta.

Rock in the Casbah, concerto “Beatrice Antolini”: 31 luglio (ass.ne Fare Musica). Programma: protagonista l’artista Beatrice Antolini, nuova voce cantautorale italiana, che ha collaborato negli anni con i musicisti tra i più noti nell‘ambito della musica indipendente italiana come Manuel Agnelli, i Bluvertigo, Bugo, Velvet, Emis Killa. Nel 2018 entra a far parte della band di Vasco Rossi seguendo il rocker in qualità di polistrumentista nel Vasconostop Live Tour. A1 F estiva] di Sanremo 2020 dirige l‘orchestra per Achille Lauro Vll Edizione “Bravo Jazz”: 1° agosto (associazione Fare Musica/CoopDem’Art). Programma: “Fabio Giachino Trio”, una delle più interessanti e blasonate realtà del panorama jazzistico non solo nazionale. La musica trae spunto dalla tradizione per proiettarsi nella contemporaneità con un linguaggio estremamente maturo; a seguire “Miki and The Red Rockets”: uno degli aspetti più rilevanti del jazz è sicuramente quello di essere caratterizzato dalla contaminazione di vari generi musicali

“ll Tenco Ascolta”: 2 agosto (Club Tenco), alle 21

Rassegna “Zazzarazazz”: 7, 17, 21 agosto (Centro Musicale S. Kenton). Programma: 7 agosto, “Nuovi Swingers”, Maria Cristina Riva (voce), Orchestra stabile dello Swing diretta da F reddy Colt con special guest Michele Samory (tromba); 17 agosto: “Rievocando gli anni Venti” Clive Riche (voce), Orchestra stabile dello Swing diretta da Freddy Colt con special guest Lino Patruno (banjo), 21 agosto: “FareNight per Dodo Goya” Valbilene Coutinho (voce), Stefano Torre (voce), ensemble dell‘Orchestra stabile dello Swing special guest Andrea Dulbecco (vibrafono), Gilson Silveira (percussioni). Presentano le serate Roberto Bcrlini e Max C arja

Concerti di chitarra classica del maestro Diego Campagna, “Diego Campagna in concerto”: 9, I8 agosto (1)cm’Art in collaborazione con Passociazione Guitar e Friends e l‘orchestra Sinfonica). Programma: artista di fama internazionale, il maestro Diego Campagna, accompagnato da un ensemble composto da professori dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, offre al pubblico un repertorio molto coinvolgente. Programma: 9 agosto “Fandango“ Diego Campagna (chitarra) e quartetto d‘archi dell‘Orchestra Sinfonica; lg agosto: “Tra Paganini e Morricone” Diego Campagna (chitarra), Olesya Rusina (violino) e quartetto d‘archi di chitarre “Guitar & Friends” (Noem’l Fontana, Paolo Sabatini, Samuele Martini, Gabriele D’Adamo)

‘ Tributo Lucio Battisti: 23 agosto (associazione ENEA Onlus/Nuovi Solidi)_ Programma: la band sanremese “Nuovi Solidi”, apprezzata e conosciuta quale interprete del grande cantautore, propone un “Tributo a Lucio Battisti”

“FestivalMare Special Edition”: 29 agosto (Eccoci sas di M. Dottore). Programma: la manifestazione di gala sarà rappresentata da un vero e proprio “talkshow” in cui interverranno autorità e personalità locali, giornalisti, personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo per lo più sanremesi, per parlare di turismo e prospettive future. Anche premiazioni e, quindi, presenza di persone legate alla città di Sanremo che si sono distinte per carattere umanitario, benefìco e solidale durante la fase di lockdown. Previsti momenti di spettacolo

0 Rassegna “Solea”: 13 agosto, 4, S, 6 settembre (CMCfNidodiragno). Talk, reading, percorsi narrativi e libri per il “Festival della cultura mediterranea 2020”. Programma: l3 agosto, Giardini Regina Elena (centro storico): prologo “Invisibili, le città”, spettacolo con Lella Costa e Stefano Giorgi; 4 settembre, “Focus Calvino“, le parole di Italo Calvino; 5 settembre, “Omaggio a Manuel Vàzquez Montalbàn ” riflessioni e letture dalle opere dello scrittore catalano; 6 settembre monologo teatrale “Porta a porta. Ricognizione sottomarina di un paese sbilenco”, spettacolo di e con Marina Senesi

VILLA NOBEL alle 21/21,30

Teatro per bambini: 14 luglio (ass.ne cult. Leonardo Da Vinci) “Il bosco dei sogni congelati” (ore 21)

Teatro per bambini: 15, 22, 29 luglio; 5, 12 agosto (associazione Oro Nero). Programma: 15 luglio, “Family Circus”, numeri circensi, esibizioni su tessuti e cerchio aereo, giocoleria e equilibrismo con Fortunello, Marbella, Mirtilla e Cirulla; 22 luglio “Le Cirque du Chef ’ spettacolo di un bizzarro cuoco e della sua aiutante tra giocoleria, equilibrismo, verticalismo e gigantesche bolle di sapone, ambientato in una pazza cucina; 29 luglio: “ll magico mondo del circa” con il clown Rimorchio e Gli equilibri di Amaranta, numeri di equilibrismo, acrobatica e magia per bambini; 5 agosto; “Circonfusione” con il duo Squilibrio e Fortunello, acrobazie, spettacolari equilibri, giocoleria dì coppia, luminosa e infuocata; 12 agosto: “Oniveres e Sharon”: Oniveres ìllusioqista f: prestigiatore, Sharon, fachira, presentano uno spettacolo di magia, grandi Illusmm e fachirismo (tutti gli spettacoli iniziano alle 21)

Animazioni per bambini: 21, 28 luglio; 3, 10, 17 agosto (Lso Soc. Coon Onlus). Programma: 21 luglio: “Tutti al! ’arrembaggio pirati”, un ve1ìero Q1 porterà nel magico mondo dclla F ilibusta dove tra strane magie, canzoni e divertimenti esperimenti, verrà lrovalo un magico tesoro; 28 luglio: “Metti una sera… un Mago sul palco”, un’ora di divertimento con ritmi coinvolgenti e originali; 3 agosto: “I Sogni son Desideri”, il viaggio di un adulto che ripercorre la vita per dimostrare come con costanza, perseveranza e un tocco di magia, si possano realizzare i propri sogni; 10 agosto: “The Clown Must go on“, un adulto vuole affrontare il mondo con un linguaggio universale, quello del proprio bambino interiore; 17 agosto: “Bolle in pentola”, un cuoco inventa un piatto magico fatto di bolle di tutti i tipi e magia, una delizia per tutti i palati (tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21)

Spettacoli per bambini: 24-25 luglio, 29 agosto (Uno Gas Energia). Programma: 24-25 luglio, Alice nel paese delle meraviglie, musical per bambini; 29 agosto: The Dad Man, spettacolo di magia (gli spettacoli iniziano alle ore 21.30)

Favole in piazza: 27 luglio (Compagnia “I Cattivi di Cuore”). I1 2020 è l’anno delle celebrazioni dei 100 anni della nascita di Gianni Rodari: sei bizzarri personaggi si incontrano in un’ipotetica piazza di un paese fantasioso e colorato, portando alla vita i personaggi e le situazioni ironiche e bizzarre delle storie rodariane (ore 21)

Teatro per bambini: 4 agosto (coop. Soc. Bell Beyond 2). Programma “Hero Story”: il mondo delle tìabe e dei super eroi viene portato in scena da ballerini, attori e cantanti. Per vivere insieme i momenti più belli e le canzoni più famose dei film e dei cartoni con cui siamo cresciuti e quelli con cui crescono i nostri bambini (ore 21)

Location varie

Specchio acqueo Sanremo, ore 10, regate veliche: 17, 18, 19 e 21, 22, 23 luglio (Yacht Club Sanremo). Programma: dal 17 al 19 luglio, regata velica selezione zonale al Campionato mondiale e italiano Classe Optimist; dal 21 al 23 luglio: regala velica internazionale Classe 420

piazza Borea D’Olmo, cinema all’aperto: dal 26 luglio al 26 agosto il lunedì, il martedì e il mercoledì (Ariston srl), alle 21.30. Info: www.aristonsanremo.com.

Piazza S.Brigida, “Cinema sotto le stelle”: 16, 23, 30 luglio; 6, 20, 27 agosto (ass.ne Pigna Mon Amour). Programma: 16 luglio: “La donna elettrica” di Bcncdokt Erlingsson; 23 luglio “Room” di Lenny Abrahamson; 30 luglio: Shopliflers di Hirokazu Kore-eda; 6 agosto “La stangata” di George Roy Hill; 20 agosto: “The departed” di Martin Scorsese; 27 agosto “Bohemian rhapsody” di Bryan Singer (tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.30).

San Romolo, “Festival dei Boschi”: 8 agosto alle 17, 9 agosto alle 9 (associazione Popoli in Arte), manifestazione ecologica, culturale e sociale ché valorizza in modo originale e sostenibile il territorio con escursioni naturalistiche, laboratori artistici, sportivi, musicali e monologhi teatrali “Grandi autori a casa tua”, web: luglio, agosto, settembre. Programma: rassegna letteraria sul web che coinvolge cinque comuni: Cervo, Imperia, Sanremo, Ospedaletti, Sasso di Bordighera con il giardino di Irene Brin. La rassegna permette di entrare nelle case di alcuni dei protagonisti più significativi della cultura, dalla televisione, dell’arte, del cinema e della scuola hahana “Saldi di Gioia”, centro città: 15,16 agosto (Confcommercio Sanremo), da 11e

ore 9 “A tavola sul Porto Vecchio”, Porto Vecchio: 7, 8, 9 settembre (ore 21).

Organizzata da Confartigianato in collaborazione con i locali siti sul porto vecchio: verranno proposti piatti i tipici della tradizione ligure che potranno essere consumati nella zona di porto vecchio, dove verranno allestite aree di ristoro.

AGENDA EVENTI GIORNO PER GIORNO

AGENDA LUGLIO

Giovedì 9

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo “Aguiar, Rota e Morricone: ricomincio da…tre”

Sabato 11

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Tullio De Piscopo Quintet”

Domenica 12

ore 21.30 Villa Ormond – Compagnia Stabile Città di Sanremo – Commedia dialettale “Ina man de giancu”

Martedì 14

ore 21.00 Villa Nobel – Ass. Cult. Leonardo Da Vinci – Teatro per bambini “Il bosco dei sogni congelati”

Mercoledì 15

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Family Circus”

Giovedì 16

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Le quattro intramontabili Stagioni”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “La donna elettrica”

Da Venerdì 17 a Domenica 19

ore 10.00 Specchio acqueo Sanremo – Yacht Club Sanremo – Regate Veliche cl. Optimist

Sabato 18

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Serata per Dodo Goya – Concerto “Scott Hamilton Quintet”

Domenica 19

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Compagnia Musical I Love You “Pillole di Musical”

Martedì 21

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Vincenzo Zitello Trio”

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Tutti all’Arrembaggio…Pirati”

Da Martedì 21 a Giovedì 23

ore 10.00 Specchio acqueo Sanremo – Yacht Club Sanremo – Regate Veliche cl. 420

Mercoledì 22

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Le Cirque du Chef”

Giovedì 23

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “…Ma i Beatles conoscevano Telemann?”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Room”

Venerdì 24

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Note Libere – Concerto “Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori – Note Libere”

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Musical per bambini “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Sabato 25

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Musical per bambini “Alice nel Paese delle Meraviglie”

Domenica 26

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Spettacolo teatrale “E pensare che c’era Giorgio Gaber” di e con Andrea Scanzi (*)

Lunedì 27

ore 21.00 Villa Nobel – Compagnia Teatrale I Cattivi di Cuore – Celebrazioni Gianni Rodari – Spettacolo per bambini “Favole in Piazza”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto lirico “Scene e arie d’Opera”

Martedì 28

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Metti una sera…un Mago su un palco”

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto “Piper’s Night Trio” con Fabio Rinaudo, Claudio De Angeli e Luca Rapazzini

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 29

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Il Magico mondo del Circo”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 30

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Una Voce per Haendel”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Shoplifters”

Venerdì 31

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Fare Musica – Concerto “Beatrice Antolini”

AGENDA AGOSTO

Sabato 1

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Fare Musica / Dem’Art – Vetrina Rassegna “Bravo Jazz” con Fabio Giachino Trio e Miki and The Red Rockets

Domenica 2

ore 21.00 Villa Ormond – Club Tenco – Concerto “Il Tenco Ascolta” (*)

Lunedì 3

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “I Sogni son Desideri”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 4

ore 21.00 Villa Nobel – Bell Beyond 2 – Spettacolo per bambini “Hero Story”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 5

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Circonfusione”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 6

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Musical: Musica per Sognare”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “La stangata”

Venerdì 7

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Michele Samory

Sabato 8

ore 17.00 San Romolo – Ass.ne Popoli in Arte – “Festival dei Boschi”

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Dica 33” con Vittorio De Scalzi e Zap Mangusta

Domenica 9

ore 09.00 San Romolo – Ass.ne Popoli in Arte – “Festival dei Boschi”

ore 21.30 Villa Ormond – M° Diego Campagna / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Fandango”

Lunedì 10

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “The Clown Must go

On”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 11

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 12

ore 21.00 Villa Nobel – Associazione OroNero – Circus Time 2020 “Onireves e Sharon”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 13

ore 21.30 Villa Ormond – Fondazione IIHL / Un’Estate in Villa – Concerto Orchestra Sinfonica di Sanremo “Universo Mia”

ore 21.30 Giardini Regina Elena (Centro Storico) – C.M.C./Nidodiragno – Spettacolo con Lella Costa e Stefano Giorgi “Invisibili, le città” (*)

Sabato 15

ore 09.00 Centro città – Confcommercio Sanremo – “Saldi di Gioia”

ore 21.30 Villa Ormond – Soc. Coop. Dem’Art – Tributo al Festival “Perché Sanremo è Sanremo”

Domenica 16

ore 09.00 Centro città – Confcommercio Sanremo – “Saldi di Gioia”

ore 21.30 Villa Ormond – Dem’Art – Ass.ne Sanremo Lirica / Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto lirico “Gran gala dell’Operetta”

Lunedì 17

ore 21.00 Villa Nobel – Teatro dei Mille Colori – Spettacolo per bambini “Bolle in Pentola”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Lino Patruno

Martedì 18

ore 21.30 Villa Ormond – M° Diego Campagna / Olesya Rusina / Guitar & Friends – Concerto “Tra Paganini e Morricone”

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 19

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 20

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Da Tenco a Mina via Battisti”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “The departed”

Venerdì 21

ore 21.30 Villa Ormond – Festival della Canzone Jazzata “Zazzarazzaz” – Special guest Andrea Dulbecco e Gilson Silveira

Domenica 23

ore 21.30 Villa Ormond – Ass.ne Enea / Nuovi Solidi – Concerto “Tributo a Lucio Battisti”

Lunedì 24

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Martedì 25

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Mercoledì 26

ore 21.30 Piazza Borea d’Olmo – Ariston Sanremo – “Cinema all’aperto” (*)

Giovedì 27

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Piazzolla: aspettando l’Anniversario”

ore 21.30 Piazza Santa Brigida – Ass.ne Pigna Mon Amour – Cinema sotto le Stelle “Bohemian rhapsody”

Venerdì 28

ore 21.30 Villa Ormond – Unogas Energia – Concerto “Paolo Fresu Devil Quartet”

Sabato 29

ore 21.30 Villa Ormond – Eccoci s.a.s. – Talk Show “Festivalmare Special Edition”

ore 21.30 Villa Nobel – Unogas Energia – Spettacolo di magia “The Mad Man”

(*) ingresso a pagamento

AGENDA SETTEMBRE

Giovedì 3

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “J.S. Bach Classico e…Jazz”

Venerdì 4

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Sabato 5

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Domenica 6

ore 21.30 Villa Ormond – C.M.C. / Nidodiragno – Rassegna letteraria “Solea – Festival della Cultura Mediterranea” (*)

Lunedì 7

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Martedì 8

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Mercoledì 9

ore 21.00 Zona Porto Vecchio – Confartigianato Imperia – “A Tavola sul Porto Vecchio”

Giovedì 10

ore 21.30 Villa Ormond – Orchestra Sinfonica di Sanremo – Concerto “Un arrivederci con i fiati”