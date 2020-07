Sanremo, Amaie cerca un “tecnico specialista progettazione servizio elettrico”

Sanremo. Amaie S.p.A. comunica di aver pubblicato oggi un bando di selezione propedeutico all’assunzione di “tecnico specialista progettazione servizio elettrico“.

Il contratto di lavoro per il vincitore è a tempo indeterminato e pieno, con inquadramento nella categoria A1 del Ccnl per il settore elettrico del 9 ottobre 2019, qualifica impiegatizia e retribuzione annua lorda iniziale pari a 34.476 euro, 15 oltre accessori. Il luogo di lavoro è la sede di Amaie S.p.A. a Sanremo in via Armea 96.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le 12 del 21 agosto 2020. Il bando è scaricabile dal sito della società www.amaie.it.