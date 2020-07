Sanremo, al via un laboratorio teatrale intensivo estivo rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni

Sanremo. La compagnia Teatrale I Cattivi di Cuore di Imperia in collaborazione con il Floriseum di Sanremo organizzano un laboratorio teatrale intensivo estivo rivolto ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni, con la finalità di ritrovare la dimensione aggregativa di un percorso formativo, forzatamente perduta negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria e per poter esprimere la propria creatività in totale sicurezza. E’ previsto infatti un protocollo che permetta di lavorare con la distanza sociale, in ambiente sanificato, nel rispetto della normativa vigente.

Le lezioni sono a cura di Giorgia Brusco, attrice, regista, drammaturga, da poco vincitrice del premio “Mario Fratti” di New York e del premio “Xs testi di scena” di Salerno e sono un modo per concentrare un’intensa esperienza teatrale in un periodo in cui i giovani hanno subito forti contraccolpi dovuti al distanziamento e alla chiusura delle attività scolastiche.

Le lezioni saranno a numero chiuso (il numero massimo di partecipanti è di 10 allievi) e si svolgeranno dal 3 all’8 agosto dalle 15 alle 19 per un totale di 24 ore. L’ultimo giorno del corso, alle 19:30 si prevedere una performance con la partecipazione del pubblico (a numero chiuso, per mantenimento della distanza di sicurezza).

Per info e preiscrizioni telefonare al 339.5788974.