Sanremo, al via il corso per diventare “Maggiordomo di quartiere”: iscrizioni aperte fino a lunedì 27 luglio

Sanremo. Sono aperte fino a lunedì 27 luglio le iscrizioni per il corso “Maggiordomo di quartiere” volto a formare le figure professionali che verranno poi inserite, attraverso una work-experience/tirocinio, nel servizio innovativo di welfare territoriale che prevederà, a fine estate, l’attivazione di 4 sportelli territoriali sui territori di Imperia, Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia, e che saranno a disposizione per i lavoratori e i cittadini della zona per commissioni, consegne, e cortesie di vicinato e di altre attività quali, per esempio, il ricevimento di pacchi e la consegna agli esercizi di zona e a domicilio, il pagamento di bollettini e il ricevimento della posta, il monitoraggio degli anziani, il ritiro delle ricette, la consegna dei farmaci, le piccole manutenzioni domestiche, il monitoraggio di case e di uffici durante le vacanze, la cura di piante o piccoli animali domestici, le informazioni sulla vita di quartiere, nonché l’aiuto per trovare badanti, colf, babysitter.

I destinatari del percorso formativo sono: giovani e adulti di età superiore ad anni 18 che abbiano lo status di disoccupati, così come disciplinato dal combinato disposto dai D.Lgs. 4/2019 e 150/2015; residenti in Liguria, obbligo formativo assolto, buona conoscenza lingua italiana, Isee sotto i 20.000 euro.

Il percorso formativo prevede: n° 6 ore di orientamento individuale, n° 40 ore di formazione breve sul servizio di Maggiordomo di quartiere, una work/experience di n° 6 mesi e un percorso di accompagnamento alla creazione di impresa sociale di n° 40 ore. Il percorso formativo è gratuito ed è prevista un’indennità di frequenza sia per le ore di formazione sia per la work-experience.

Per iscriversi e ricevere informazioni si prega di contattare:

Jobel Soc. Coop Sociale, sede di Sanremo- Via Peirogallo, 16,

tel. 0184/1919623, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 o inviare una e-mail all’indirizzo maggiordomodiquartiere.imperia@jobel.it.

Il bando/scheda informativa e scheda d’iscrizione: Progetto maggiordomo di quartiere