Sanremo. Villa Nobel il quattro agosto apre le sue porte al Comune di Sanremo ed al musical che vede protagonisti ormai da qualche anno la MGA eventi formata da Melissa Sanapo, Guendalina Ghironi e dal direttore Artistico Agostino Giordano, già molto in vista per le sue partecipazioni artistiche al Festival di Sanremo come ballerino e al CantaNapoli e ComicSelfie come coreografo.

Anche se quest’anno non si potrà assistere al suggestivo richiamo della Silent Disco, resa nota alla Riviera dei Fiori dal 2017 proprio dalla MGA eventi, si potrà ugualmente trascorrere una piacevole serata in compagnia di un cast d’eccezione!

“Hero Story” vedrà susseguirsi super eroi e cantanti famosi.. ci saranno momenti di gran divertimento assicurati per grandi e piccini, ci raccontano le organizzatrici dello spettacolo..

Disponibili da poche ore i ticket on line, intanto, sono andati esauriti in meno di un’ora!

“Siamo felicissimi di sapere che il nostro pubblico non vede l’ora di assistere al nostro spettacolo! Una vera e propria corsa al tempo per accaparrarsi i posti disponibili!

Il nostro musical, come sempre, promette momenti esilaranti e colpi di scena”.

Come sempre Il corpo di ballo della “Scuola di Danza Città di Sanremo” Luisella Vallino sarà parte del cast con Rosy Di Gaetano, Emily Rosas, Chiara Manera, Elena Bogliolo, Martina Alves, Alisa Konnova, Barbara Zunino, Guendalina Ghironi, Sara Tassi.

Vedremo sul palco inoltre gli attori: Fabio Cazzaro, Gabriel Polacchini, Emanuele Stigliano, Alisa Konnova, Alex Elle Scalzo, Barbara Zunino, Adriano Tappa, Melissa Sanapo, Guendalina Ghironi, Agostino Giordano.

Link video: https://youtu.be/M2mHeiKTYsg