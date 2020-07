Sanremo, 62enne positivo al Covid. Biancheri: «La situazione è attentamente monitorata»

Sanremo. Dopo essersi interfacciato durante la mattinata con la Regione e con la Asl, il sindaco Alberto Biancheri interviene sul caso del nuovo paziente ricoverato per positività al Covid-19: «Questa mattina sono stato avvisato dall’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e dal direttore della ASL1 Marco Prioli del caso di positività di un esercente sanremese.

La situazione è attentamente monitorata e l’ASL1 ha attivato subito tutti i protocolli necessari, al fine di controllare i contati stretti e i dipendenti dell’attività commerciale. Proprio ieri abbiamo inaugurato all’ospedale due nuovi macchinari che vanno a triplicare la capacità diagnostica del laboratorio analisi.

L’episodio evidenzia quello che è risaputo, e cioè che il virus, anche se in misura minore, sta continuando a circolare. Per questo rilancio forte un appello a tutti i residenti e turisti: è estremamente importante continuare a mantenere alta la soglia di attenzione e il pieno rispetto di tutte le norme vigenti, in primis l’utilizzo di dispositivi individuali in ambienti chiusi e il mantenimento delle corrette distanze interpersonali».