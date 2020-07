Sanremo 2021, il Festival slitta a marzo. Le date decise dalla Rai

Sanremo. Il 71° Festival si terrà a marzo, dal 2 al 6.

Lo ha annunciato questa mattina il direttore di Rai 1 Stefano Coletta durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai 2020-2021.

Tenuta in considerazione l’emergenza sanitaria, differentemente che da altri programmi della tv di Stato, «Per Sanremo, non può esserci un piano B – ha detto Coletta – Abbiamo differito la kermesse al 2-6 marzo. Speriamo di poterlo fare nella formula tradizionale. Sanremo, non lo vedo diversamente».

Nonostante le incertezze la macchina di Sanremo è ufficialmente partita. Convalidato alla conduzione e direzione artistica anche quest’anno Amadeus, Viale Mazzini ha confermato oggi anche l’arrivo di un nuovo programma dedicato alla selezione degli artisti emergenti che formeranno poi il cast di Sanremo Giovani).

Il talent dovrebbe chiamarsi Ama Sanremo e sarà composto da cinque puntante che andranno in onda in seconda serata in autunno.