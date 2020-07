Sanremese Calcio, arriva il centrocampista Daniel Gemignani

Sanremo. La Sanremese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo, che sarà ratificato nei prossimi giorni, con il centrocampista Daniel Gemignani.

Nato a Lucca l’11 aprile del 1994, Gemignani è il classico centrocampista centrale. Cresciuto nelle giovanili del Viareggio, ha esordito con i toscani in C/1 nella stagione 2012/2013. In C ha giocato anche con Barletta, Savona e Pontedera. In D ha militato nelle file di Como, Ghivizzano, San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano. Vanta più di 90 presenze tra i professionisti.

«Sono molto contento di arrivare a Sanremo – afferma Gemignani – ho giocato contro i biancoazzurri quando ero a Ghivizzano e mi ha subito colpito il calore della piazza e la serietà della società. Quando mi ha contattato il Direttore Generale Fava e il mister Bifini non ci ho pensato neanche un attimo e ho accettato. Treni del genere vanno presi al volo. Questi mesi, durante lo stop per il Coronavirus, sono stati duri per tutti. Ora speriamo che la situazione si rassereni ulteriormente e che si possa riprendere con le giuste precauzioni anche nel calcio dilettantistico. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere da vicino i miei nuovi compagni».

La Sanremese Calcio ribadisce che il difensore Simone Bregliano, come annunciato più volte dal Direttore Generale Pino Fava, farà parte della rosa biancoazzurra anche nella stagione 2020/21. Nei prossimi giorni saranno annunciati ufficialmente altri due colpi in entrata che andranno a rinforzare il reparto offensivo.