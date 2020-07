Sanità pubblica, Rifondazione Comunista Circolo Valeria Faraldi di Sanremo e Taggia invia lettera ai sindaci della provincia di Imperia

Sanremo. Rifondazione Comunista Circolo Valeria Faraldi di Sanremo e Taggia sta inviando a tutti i sindaci della provincia di Imperia una lettera confidando in una loro risposta come presa di posizione nei confronti della futura gestione della sanità pubblica nella provincia.

La lettera:

«A tutti i Sigg. Sindaci della Provincia di Imperia

OGGETTO: STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE PROVINCIA DI IMPERIA

In relazione al nuovo progetto di ristrutturazione della rete sanitaria pubblica imperiese, quindi la chiusura delle due strutture attualmente funzionanti di Sanremo ed Imperia, e la privatizzazione del nosocomio di Bordighera, il Partito di Rifondazione Comunista “Circolo Valeria Faraldi Sanremo-Taggia”, con la presente, chiede a Lei una presa di posizione politico-amministrativa, in merito a tale ristrutturazione. Rifondazione Comunista lo ha fatto, dichiarandosi in linea di massima non contraria alla costruzione del nuovo ospedale a due condizioni: che rimanga pubblico e soprattutto che non sia unico.

Troppo importante, ma noi reputiamo necessaria e fondamentale, la salvaguardia delle strutture in essere ora in Provincia, in funzione di quella territorialità capillare che una sanità pubblica deve avere, per fornire assistenza e diagnostica in modo dignitoso e preventivo. Sicuri di ricevere da Lei un parere, in funzione della Sua rappresentatività nei confronti dei Suoi cittadini, elettori e non, a favore della tutela dei medesimi, e chiaramente scevro da qualsiasi pressione politica regionale.

Questa lettera sarà inviata ad ogni Suo collega della Provincia di Imperia, senza distinzione di area politica, maggioranze, coalizioni o dimensioni del comune che rappresenta. Grazie per la collaborazione.

Il Segretario Circolo Valeria Faraldi Sanremo-Taggia

Carlo Olivari».