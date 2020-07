San Bartolomeo al Mare, oggi Danilo Amerio con Alex Nicoli, per presentare lo spettacolo “Dietro la mia musica”

San Bartolomeo al Mare. Questa sera, Enrico Balsamo ospita e intervista Danilo Amerio con Alex Nicoli, direttore artistico del MET Festival. Danilo Amerio, cantautore che ha lavorato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Raf, Umberto Tozzi, Marco Masini, Lorenzo Jovanotti, Mia Martini, Aleandro Baldi, Paolo Vallesi e Giancarlo Bigazzi, è una firma storica della musica leggera italiana. Anche il mondo della pubblicità è rimasto affascinato dalla grande versatilità musicale di Danilo Amerio, la cui penna ha siglato alcuni celebri jingles pubblicitari realizzati a quattro mani con Mario Guarnera per note aziende commerciali nazionali ed estere come Facis, Perugina, Spumante Riccadonna, e Chiquita, per citarne solo alcune. Insieme a Oscar Prudente, Danilo Amerio ha ideato anche uno storico spot natalizio della Coca-Cola, il cui celebre ritornello «Vorrei cantare insieme a voi/in magica armonia(…)» fa ormai parte della memoria collettiva. A San Bartolomeo al Mare, Danilo Amerio presenta, insieme ad Alex Nicoli, “Dietro la mia musica”, uno spettacolo denso di emozioni e episodi legati alla storia della musica italiana, vista da uno dei suoi grandi autori e interpreti.

Domani, invece, Riccardo Ghigliazza ospiterà We are for beat, associazione culturale di Imperia, che promuove la cultura artistica e musicale; idea, progetta e organizza eventi (concerti, DjSet, festival musicali, manifestazioni e spettacoli in genere), creando nuovi spazi di aggregazione e condivisione, spesso in luoghi storici o aree in abbandono. Alessio Glisenti e Michele Cappa, due dei fondatori dell’Associazione, proporranno anche dischi originali di loro produzione. Michele Cappa, aka Michele K, sarà alla consolle.

Come già annunciato, il progetto Estate Diffusa, seppur nato durante un periodo di emergenza, vuole essere un punto di ripartenza pronto a evolversi e ad adeguarsi alle future disposizioni, senza perdere la speranza di poter ancora tornare a condividere almeno una parte di estate senza limitazioni, aprendo gli spazi a iniziative più simili a quelle delle scorse stagioni.

Fedele alla tradizione il solo appuntamento con la Ginnastica del Risveglio (presso Largo Scofferi, dietro a Piazza Torre Santa Maria), al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10 per tutto il mese di luglio.