San Bartolomeo al Mare, il Consiglio approva il rendiconto 2019

San Bartolomeo al Mare. Si è svolto oggi il Consiglio Comunale di San Bartolomeo al Mare, il primo dopo l’emergenza sanitaria, che ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, con l’astensione del consigliere Zambruno (maggioranza) e il voto contrario dei due consiglieri di minoranza presenti, Campagna e Daccò.

Il sindaco Valerio Urso ha poi risposto a due interpellanze presentate dal gruppo consigliare di minoranza, la prima relativa alla presunta incompatibilità dell’assessore Maria Elena Ardoino, in quanto collaborante della Cooperativa Jobel; la seconda riferita alle manifestazioni estive. In entrambi i casi sono stati dati ampi chiarimenti ai quesiti posti. Mentre nel caso dell’assessore Ardoino è stato spiegato che l’istituto comprensivo ha espletato una gara che è stata vinta dalla Cooperativa Jobel, la quale ha successivamente proceduto ad avvalersi dei servizi della signora Maria Elena Ardoino, nel caso delle manifestazioni estive il sindaco ha chiaramente spiegato che gli eventi e le sagre sono stati annullati a maggio, con l’accordo della maggioranza delle associazioni organizzatrici, principalmente per motivi di responsabilità. Riguardo alle manifestazioni commerciali (le “casette”) sono da paragonarsi a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di mercato ordinario, sono inferiori come numero a quelle degli anni scorsi, ed è stata posta la massima attenzione nella scelta delle tipologie commerciali, affinché non vadano in contrasto con le attività locali.