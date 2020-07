Saldi, sconti e “mini rata”: crea la casa dei tuoi sogni con Asta del Mobile

Saldi, sconti e “mini rata”. Asta del Mobile pensa sempre ai suoi clienti e per venirli incontro, in questo periodo difficile, oltre a garantire prezzi vantaggiosi, ha attivato finanziamento “Covid-2”. Grazie alla collaborazione con FidItalia, l’azienda leader in Liguria e Piemonte nel settore dell’arredamento offre la possibilità di dilazionare il pagamento in mini rate da 23 mesi all’1% sul prezzo di acquisto.

Con finanziamento Covid-2 potrai comprare il salotto che hai sempre voluto o rinnovare tutti gli ambienti della tua casa pagando in piccolissime rate. Non rinunciare ai tuoi progetti di arredo! I professionisti di Asta del Mobile ti affiancheranno in ogni tua scelta proponendoti arredi per un restyling completo e offrendoti soluzioni finite o progettazioni su misura.

Senza dimenticare che in tutti i punti vendita Asta del Mobile continua la promozione sulle cucine a prezzo di fabbrica con consegna in 8 giorni e pagamento della prima rata dopo 6 mesi. Un’offerta da non lasciarsi scappare per ridare vita ai propri spazi in tempi imbattibili e con arredamenti di alta qualità.

Affidabilità, qualità, convenienza e assistenza. Tutto questo e molto altro è Asta del Mobile. Non rimandare ancora il progetto di costruire la casa dei tuoi sogni e cerca il punto vendita Asta del Mobile più vicino a te!