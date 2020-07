Sacerdote trovato con due grammi di coca a Cervo, fermato dai carabinieri

Cervo. E’ finito di nuovo nei guai l’ex parroco di Diano Borganzo e Diano Castello don Silvano De Matteis, 44 anni. L’uomo, fermato per un controllo nella galleria di Porteghetto, a Cervo, è stato trovato in possesso di una bustina di polvere bianca che i carabinieri sospettano sia cocaina. I militari lo hanno segnalato alla Prefettura di Imperia come assuntore. La notizia è stata confermata dall’agenzia Ansa.

Nel giugno del 2019 De Matteis venne portato al pronto soccorso a Cremona in stato confusionale, a margine di una gita scolastica con alcuni studenti di Alassio. In seguito a quell’episodio, in cui sembra che avesse fatto uso di stupefacente, il vescovo Giacomo Borghetti gli tolse gli incarichi pastorali sottoponendolo a un percorso terapeutico.