Roberta Ragusa: nuovo avvistamento in Liguria

La vicenda di Roberta Ragusa ritorna a far discutere, in seguito ad una notizia che è stata riportata da varie fonti, dopo essere stata diffusa dalle principali agenzie di informazione. Ci sono infatti delle rivelazioni in merito a quello che sarebbe un presunto avvistamento della donna in Liguria. Sul caso esisterebbero perfino dei testimoni, in particolare due nuove persone sul caso, testimoni che non sarebbero stati fino ad ora ascoltati. Il tutto si situa nell’ambito del lavoro dell’avvocato di Antonio Logli, che sta mettendo a punto un intervento da presentare alla Corte Europea. Vediamo che cosa hanno detto gli avvocati della difesa di Antonio Logli, il marito della donna scomparsa, in seguito alla nuova pista che starebbero seguendo, prima di presentare il ricorso presso la Corte Europea.

Le dichiarazioni della difesa di Antonio Logli

In particolare sulla vicenda è intervenuta la criminologa Anna Vagli, che collabora con l’avvocato della difesa di Antonio Logli. La nota criminologa ha sottolineato come l’avvistamento presunto della donna in Liguria e la presenza di nuovi testimoni sarebbero degli elementi fondamentali sui quali l’avvocato di Logli starebbe basando il ricorso alla Corte Europea per i diritti dell’uomo.

La difesa di Antonio Logli infatti chiederebbe la revisione del processo per dimostrare l’innocenza del marito di Roberta Ragusa. Antonio Logli infatti si trova in carcere, perché accusato di omicidio e occultamento di cadavere.

La criminologa Vagli ha dichiarato che per il momento non può dire di più rispetto a ciò che ha rivelato. Tuttavia ha fatto presente che, insieme all’avvocato della difesa, si stanno considerando due nuove piste.

Si tratterebbe di piste mai prese in considerazione precedentemente, che dimostrerebbero come Antonio Logli sia completamente estraneo alla vicenda della scomparsa della moglie.

La difesa di Antonio Logli vuole portare avanti la linea, secondo la quale Roberta Ragusa si sarebbe allontanata volontariamente da casa. Per questo riferisce che i due nuovi testimoni dicono che Roberta sarebbe stata vista da sola in Liguria.

La ricostruzione della vicenda

In questi anni in cui non si sono sapute più tracce della donna, si è parlato a lungo di avvistamenti. Per esempio alcuni l’avrebbero vista a Cannes in compagnia di un uomo. I vari avvistamenti comunque non hanno fermato il percorso giudiziario che ha portato all’accusa nei confronti del marito della donna.

In questo senso si situa anche la vicenda piuttosto strana sul fatto che il corpo di Roberta Ragusa non sia stato più ritrovato. Roberta Ragusa è scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012. Il più importante accusatore di Logli è stato Loris Gozi, il vicino di casa che ha raccontato di aver visto il marito di Roberta Ragusa in strada dopo la mezzanotte.

Logli invece riferisce una vicenda differente, perché ha raccontato agli inquirenti che a quell’ora era andato a dormire.

La moglie sarebbe rimasta in cucina a compilare la lista della spesa. La mattina, Antonio Logli, accortosi della scomparsa della moglie, avrebbe denunciato il fatto.

Loris Gozi ha anche raccontato di aver visto Logli litigare con una donna in una strada vicina e di aver visto Logli spingere la donna violentemente in auto. Ci sarebbero poi anche altre testimonianze che vanno contro il marito di Roberta Ragusa. Infatti altri due testimoni l’avrebbero visto in giro di notte vicino a casa.

Tuttavia tutto ciò non coincide con le indagini scientifiche effettuare dai Ris, che, avendo considerato le auto di famiglia, non hanno trovato delle tracce che confermerebbero questa versione.

Il corpo di Roberta Ragusa sarebbe stato ricercato nei boschi, nelle campagne e nei pozzi della zona, ma le ricerche non hanno dato esito positivo. La vicenda rimane avvolta nel mistero.

Fonte: Lettoquotidiano.it