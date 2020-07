Riviera Trasporti aderisce allo sciopero regionale, il 24 luglio bus fermi per quattro ore nell’Imperiese

Imperia. La segreteria regionale Autoferrotranvieri Filt Cgil – Uil Trasporti hanno proclamato uno sciopero regionale per il giorno 24 luglio, per le seguenti motivazioni:

– le 00.55. ritengono che la condizione del trasporto di merci e persone in Liguria abbia raggiunto un punto di inaccettabile gravità;

– i continui blocchi della viabilità autostradale, i cantieri disseminati lungo la viabilità ordinaria e l’arretratezza delle infrastrutture ferroviarie, stanno determinando il pericolo della perdita dei traffici delle merci per i porti liguri e del turismo per l’intera regione, senza contare i rischi per la sicurezza degli autotrasportatori e degli utenti delle nostre autostrade;

– la fase di rilancio post covid rischia pertanto di trasformarsi nel funerale dell’economia ligure;

– la campagna elettorale permanente non permette di individuare soluzioni concrete, ma rischia di produrre solo inutili strumentalizzazioni delle problematiche infrastruttura li, che meriterebbero invece un approccio serio e pragmatico.

«È vero che lungo tutta la rete autostradale ligure, gestita da tre concessionarie diverse, sono disseminati

cantieri e continui cambi di carreggiata ma è altrettanto vero che il programma delle verifiche di gallerie, ponti e viadotti – che dovrà necessariamente essere seguito dalle relative gare per l’affidamento delle opere di manutenzione- non prevede l’opzione del “non fare gli interventi”. Servono soluzioni accettabili per una regione che vive della logistica connessa ai suoi tre porti e del turismo che si muove lungo le infrastrutture viarie e ferroviarie. Oggi, purtroppo, la gestione delle infrastrutture trasportistiche liguri non garantisce alcun futuro» – spiegano.

Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

– Personale viaggiante:

• dalle 11 alle 15

– Impianti Fissi

• le ultime 2 ore del turno mattinale

• le prime 2 ore del turno pomeridiano (presidi assicurati)

Saranno interessate tutte le linee gestite dalla Riviera Trasporti.