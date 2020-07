Riva Ligure. Per il terzo anno a Riva Ligure è stata istallata una bellissima ruota panoramica in Piazza Ughetto.

L’attrazione è alta circa 25 metri di altezza e larga 14, ha 16 gondole per un totale di 64 posti a sedere, 5000 luminosissimi led pronti ad illuminarla e si affaccia direttamente sul mare, donando una vista spettacolare sul litorale di Riva Ligure, sul suo grazioso centro storico e sull’intera baia che va dal porto degli Aregai fino al faro di Bussana. La ruota sarà aperta al pubblico da giovedì alle 21 e accompagnerà l’estate rivasca fino al suo termine.

Grande soddisfazione per l’assessore al Turismo e Manifestazioni, Francesco Benza promotore dell’iniziativa: «La grande ruota panoramica è diventata un’apprezzata attrazione che ha accompagnato negli ultimi tre anni le nostre spumeggianti estati andando ad arricchire i nostri calendari delle manifestazioni. Di concerto con la famiglia Bolognesi, titolare della ruota, abbiamo deciso che per quest’anno tutti gli operatori sanitari che si qualificheranno alle casse avranno diritto alla gratuità del giro, una piccola attenzione nei confronti di chi in questi difficili mesi ha affrontato in prima linea il problema del Covid-19.

Questa gratuità si va ad aggiungere alla gratuità già applicata negli scorsi anni nei confronti delle persone portatrici di handicap e del loro accompagnatore. Dopo la Panchina Gigante, che detiene il primato delle foto sui social, sempre in Piazza Ughetto la Ruota Panoramica è una delle attrazioni più fotografate e costituisce un elemento in più per la promozione del nostro piccolo borgo marinaro».