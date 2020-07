Ritrovato alla stazione di Pisa il giovane scomparso a Diano Marina due giorni fa

Pisa. E’ stato ritrovato alla stazione di Pisa e sta bene Dario, il sedicenne di Chieri, in provincia di Torino, scomparso due notti fa dalla casa di Diano Marina dove da dieci giorni si trova in vacanza con i nonni.

Le ricerche da parte dei carabinieri sono proseguite in tutta la Liguria e non solo febbrilmente per due giorni. I militari dell’Arma lo hanno individuato anche grazie ad alcuni messaggi che aveva inviato ai familiari.