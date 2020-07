Vallecrosia. Sabato 25 luglio riparte la Scuola Calcio Don Bosco della Polisportiva Salesiani Vallecrosia.

«Abbiamo atteso le linee guida della FIGC prima di riaccendere i motori per preparare la nuova stagione calcistica e ora non vediamo l’ora di riprendere l’attività e rivedere i nostri piccoli campioni giocare e divertirsi.

Le regole definite per il contenimento del contagio sono molto rigide; serietà e responsabilità impongono una sfida: l’adattamento dei metodi di insegnamento per garantire comunque divertimento e apprendimento.

Il primo appuntamento con calciatori e genitori sarà sabato 25 luglio, alle 17.30 presso l’Oratorio Don Bosco, con i più piccoli (nati negli anni 2015, 2014, 2013). Un’occasione per incontrare i bambini già

iscritti e per dare una prima opportunità a chi vuole conoscerci per scoprire i nostri progetti. Nelle prossime settimane seguiranno le categorie dei più grandi.

Sono i primi appuntamenti in preparazione dell’avvio della prossima stagione prevista per l’inizio di settembre» – fanno sapere dalla Scuola Calcio Don Bosco della Polisportiva Salesiani Vallecrosia.