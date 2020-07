Ventimiglia. Mattinata dedicata all’ambiente e in special modo al mare, nella città di confine. Il reparto subacqueo della Guardia Costiera ha ripulito i fondali dell’area marina protetta davanti a Capo Mortola con l’ausilio di alcuni volontari e il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Scullino, che ha presenziato alle operazioni.

Grazie al lavoro compiuto, i fondali sono stati liberati di una tonnellata di reti da pesca abbandonate. «Noi siamo contro la pesca illegale e l’inquinamento dei fondali – dichiara l’amministrazione – Ci piace invece tutelare le acque e il suolo di Ventimiglia».

Il Comune ha poi voluto ringraziare i partecipanti: «Un grazie speciale a Luca Coltri, anima dell’iniziativa, alla capitaneria e alla direzione del porto e, ultima ma non ultima, a Valentina Agnesi (Presidente di Let’s free the sea) per aver donato i fondi necessari allo smaltimento».