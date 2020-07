Regionali, torna nel fine settimana il gazebo della lista Toti contro l’isolamento della Liguria

Genova. Quarto weekend nelle piazze della regione per i sostenitori della lista Toti Presidente che incontreranno i cittadini per una Liguria che non si rassegna all’isolamento!

Soprattutto dopo l’ennesimo rinvio da parte del Ministro De Micheli della fine dei cantieri autostradali, che continuano a creare danni ingenti alle imprese, ai liguri e al turismo. La Lista Toti Presidente è dalla parte dei cittadini, per ascoltarli e risolvere i veri problemi della gente.

Sabato 1 e domenica 2 agosto ci saranno i gazebo in tante piazze della regione per chiedere una Liguria “sicura sì, bloccata no”. Durante tutto il weekend in ogni gazebo sarà possibile aderire alla raccolta firme per chiedere un nuovo piano di lavori per la messa in sicurezza della rete autostradale e più infrastrutture per scongiurare la paralisi totale della Liguria.

L’elenco di tutti i gazebo:

Il presidente Toti sarà presente sabato 1 agosto dalle 15.30 a Sestri Ponente e dalle 17.30 ai due gazebo di via XX Settembre a Genova.